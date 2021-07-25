Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya 'polis korumalı' baskın ...

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 119 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini açıkladı.

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Öte yandan İsrail güçleri, son 8 günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kurban Bayramı öncesinden bugüne kadar Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerinde gözaltı operasyonları düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonlar kapsamında son 8 günde 60 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerleri, dün gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yaabed beldesi kırsalında biri yaralı olmak üzere 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yaabed Belediye Başkanı Samir Ebubekir, İsrail askerlerinin belde kırsalında kurduğu pusuda ateş açtığı 3 Filistinli gençten Abdullah Basim Ebubekir'in yaraladığını belirtti.

Üç Filistinlinin de gözaltına alındığını aktaran Ebubekir, yaralı Filistinlinin İsrail askerlerince gözaltına alındıktan sonra Hayfa yakınlarındaki Hadera Hastanesine kaldırıldığını dile getirdi.

Ebubekir, gözaltına alınan diğer iki Filistinlinin Ethem Ermiylat ile Şaalan Ebubekir olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinlinin Cenin kentinin güneyinde bulunan Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askeri araçlarına taş ve molotofkokteyli attıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı ve birini yaraladığı ifade edilirken, yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.