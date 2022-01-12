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Faize Rafsancani: İran, İsrail’den daha fazla Müslüman öldürdü

“al-Monitor” internet sitesine röportaj veren merhum İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Rafsancani’, “Bizim hatalarımız, İsrail, ABD ve Şah rejimi de dahil olmak üzere, kötü olarak tanımladığımız tüm rejimlerin hatalarından daha fazla” dedi.

5 Saat Önce
2022-01-12 10:34:54
Faize Rafsancani: İran, İsrail’den daha fazla Müslüman öldürdü

Merhum İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Rafsancani, Tahran yönetimini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Rafsancani verdiği bir röportajda, "İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü" dedi.

Faize Rafsancani, İran merkezli “al-Monitor” internet sitesine verdiği röportajda, “Bizim hatalarımız, İsrail, ABD ve Şah rejimi de dahil olmak üzere, kötü olarak tanımladığımız tüm rejimlerin hatalarından daha fazla” dedi.

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Rafsancani “Halkımıza verdiğimiz musibetlerin hiçbiri onlar tarafından yapılmadı” İfadelerini kullandı.

Faize Rafsancani “Suriye'de ölü sayısı 500 bin, bunda bizim de rolümüz var. 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de de rolümüz var. Müslümanlara yönelik katliamlar başlattık” ifadelerini kullandı.

Rafsancani, Filistin-İsrail çatışmasında ölenlerin sayısını ele alarak “Can kaybının 100 bin veya 200 bine ulaşacağını sanmıyorum. Bu da Müslümanları katletmede İsrail'i geçtiğimiz anlamına geliyor” dedi.

İran, Beşar Esad rejimine yönelik devrimi başarısızlığa uğratmak için, özellikle Irak ve Afganistan'dan bölgesel milisler ve Devrim Muhafızları üyelerini göndererek, Suriye yönetimine destek verdi.

Tahran, Suriye rejimine verdiği desteğin askeri danışmanlık vermekle sınırlı olduğunu söylerken, İran medyası, Suriye'de öldüklerini belirterek, çok sayıda İranlı'nın cenaze töreninden fotoğraflar ve videolar yayınladı.

Husilere yardım sağlandığının reddedilmesine rağmen, İran'dan Husilere gönderilmekte olan çok sayıda silaha el konuldu. Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, İran'dan Husilere gönderildiğini belirttiği, füze ve askeri mühimmat kalıntılarının resimlerini paylaştı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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