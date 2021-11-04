Facebook’un yeni ismi ve logosu ne anlama geliyor?

Facebook şirketinin sahip oluğu Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger uygulamaları ve Oculus VR, artık Meta çatısı altında konumlandırılıyor. Peki Meta ne anlama geliyor, yeni logo neyi ifade ediyor?

Şirket, yeni sembolünü izleyicinin bakış açısına bağlı olarak değişen ve farklı anlamlar kazanan sürekli bir döngü olarak şekillendirdi; sembol, bir açıdan ‘meta' için bir M'ye, diğer yandan da bir sonsuzluk sembolüne benziyor. Yani Metaverse'ün sonsuz katmanlarını yansıtıyor.

Bu düşünceye dayanarak, “Meta sembolü, içinde ve çevresinde hareket edebileceğiniz Metaverse'de dinamik olarak yaşamak üzere tasarlandı. Bir 3D dünyasının yaratıcılığını ve hayal gücünü yakalayarak sonsuz dokular, renkler ve hareket alabilir. Facebook, sembolün mavi bir degrade alması ve temel ürünlerimizin rengini çekmesi, geleceğimizi şirketimizin kökenlerine bağlaması da önemliydi” açıklaması yapıldı.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini odağına alan Metaverse, sanal ve gerçek dünya arasındaki bağlantıyı bir adım öteye daha öteye taşımayı amaçlıyor. Yani Metaverse ile birlikte hayatımızda sanal bir evrenin kapıları açılıyor. Sosyal medyada veya WhatssApp'da olduğu gibi arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz sanal bir dünyada artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanarak sanki yan yanaymış gibi vakit geçirebileceksiniz.

Mark Zuckerberg, gerçek hayatta birlikte olamayacağınız zamanlarda bile sürükleyici deneyimleri insanlarla paylaşabileceğiniz ve fiziksel dünyada yapamayacağınız şeyleri birlikte yapabileceğiniz sosyal teknolojinin bir sonraki evrimini inşa etmek için duvarları yıkmayı ve Metaverse'de insanların neredeyse aynı alanda bağlantı kurduklarını hissedeceklerini söylüyor. Metaverse eğlence dışında aynı zamanda kurumsal amaçlı da kullanılabilecek. Örnek olarak bir şirket gerçek hayatta düzenlediği toplantının aynısını Metaverse evreninde gerçekleştirebilecek. Metaverse ise bunlardan farklı olarak sistemi AR ve VR ile birleştiriyor. Bunun yanı sıra Meta, dijital cüzdan Novi, görüntülü arama cihazı Portal ve sanal gerçeklik sistemi Oculus gibi diğer teknolojilere de yatırım yaptığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.