DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde
Türk sporculardan üst üste başarılar

TIMETURK / DÜNYA / Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği, dijital platform Facebook'un müşteri ilişkileri yönetimi şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin rekabet soruşturması başlattı.

3 Gün Önce
2021-08-02 19:33:50
Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişesine neden olduğu kaydedildi.

Facebook, daha önce Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş