Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor

ABD’de 2020 seçimleri sırasında Facebook’ta kullanıcı davranışlarını inceleyen bir araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber kaynaklarına oranla 6 kat fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim aldığını ortaya koydu.

Washington Post'un haberine göre, New York Üniversitesi ve Fransa'daki Grenoble Alpes Üniversitesi araştırmacıları, yakında yayımlanacak araştırma için Ağustos 2020 ile Ocak 2021 arasında Facebook'ta yayın yapan 2 bin 551 sayfanın aldığı etkileşimi inceledi.

Araştırmada, dezenformasyon konusunda araştırma yapan kar amacı gütmeyen iki kuruluş olan NewsGuard ve Media Bias/Fact Check'in, yayıncıların siyasi çizgileri ve dezenformasyon yapma sıklıklarına göre gerçekleştirdiği sınıflandırmanın temel alındığı belirtildi.

Araştırma sonucunca, dezenformasyon yaptığı bilinen sol görüşlü Occupy Democrats ve sağ görüşlü Dan Bongino ve Breitbart gibi hesapların, bilinen ve güvenilir haber kaynaklarından 6 kat fazla etkileşim aldığı sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca dezenformasyon yapan aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü hesapların, yelpazenin aynı ucunda yer alan güvenilir sitelerden çok daha fazla etkileşim aldığı tespit edildi.

Öte yandan, araştırma, sağ görüşlü hesapların diğerlerinden daha fazla dezenformasyon yaydığını saptadı.

Washington Post, araştırmanın sonuçlarının, Facebook'un ABD'de 2018 ara seçimlerinden önce gerçekleştirdiği kendi araştırmasının sonuçlarıyla da örtüştüğünü vurguladı.

Facebook, Washington Post'a konuyla ilgili verdiği yanıtta, araştırmanın içerikle etkileşime girenlerin sayısını ölçtüğünü ancak bunun yanlış haberi görüntüleyen gerçek kişi sayısını yansıtmadığını kaydetti. Site, görüntülenen haberlerin araştırma ile örtüşmediğini ifade etti.

Öte yandan Facebook, sitenin görüntülenme istatistiklerini paylaşmayı reddediyor.

ABD'de 2016 seçimlerinden beri endişeye neden olan Facebook'un dezenformasyon gücünü kapsamlı biçimde ölçtüğü bildirilen araştırmanın, şirketin algoritmalarının dezenformasyon yaydığı kanısını güçlendirmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.