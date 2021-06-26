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F1 Steiermark Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Steiermark Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

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26.06.2021 20:42:08
F1 Steiermark Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Max Verstappen, 1.03.841'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.226 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise liderin 0.279 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, sıralamayı ikinci bitirmesine rağmen pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle ceza aldığı için yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Steiermark Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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