F-35 programına sıkı gözetim

ABD Temsilciler Meclisi savunma bütçesinde 25 milyar dolarlık artış öngören tasarıyı onayladı. Tasarıda Afganistan'daki çekilmeden F-35 programına kadar birçok konu ele alındı. Buna göre F-35 programı oldukça sıkı gözetim ve sınırlamalara tabi olacak.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2'ye karşı 57 oy ile onaylanan savunma yetki yasa tasarısı uyarınca, Başkan Joe Biden'ın gelecek mali yıl için önerdiği seviyeden 25 milyar dolar daha fazla harcama için yetkilendirilecek.

Komite'deki Temsilciler Meclisi üyeleri ayrıca Afganistan'dan çekilme ve Pentagon'un Afganistan'daki terör tehdidine ilişkin gerekli periyodik güncellemeleri konusunda da yanıt talep etti.

Komitedeki birçok Demokrat üye, Biden'ı Pentagon'un bütçesini Beyaz Saray'ın talep ettiği 715 milyar dolardan 740 milyar dolara yükseltme konusunda Cumhuriyetçiler'e katıldığı için eleştirdi.

Genel anlamda, savunma yetki tasarısı, Enerji Bakanlığı'nın elinde bulunan savunma programlarını da içeren ABD ulusal güvenliği için 778 milyar dolarlık bir bütçe öngörüyor.

F-35'e sıkı gözetim

398 milyar dolar ile Pentagon'un tarihinde maliyeti en yüksek program olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programı, tasarının bir parçası olarak, oldukça sıkı gözetim ve sınırlamalara tabi olacak.

Temsilciler Meclisi tasarısı, Lockheed Martin Corp. tarafından üretilecek uçak sayısına sınırlama getirecek ve her bir askeri hizmetin kendi stokuna sahip olmasına olanak tanınacak.

Tasarıya göre, F-35'lerin Hava Kuvvetleri versiyonu için ikincil bir motor programı yeniden oluşturulacak. Öte yandan, tasarıya göre, Pentagon'un yatırımlardan sorumlu yetkilisinin 2027 mali yılından itibaren uçak filosuna geliştirme ve entegrasyonunun devamı için bir strateji sunması gerekecek.

Pentagon F-35'ler için ikincil motor programını 10 yıl önce iptal etmişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, 1 Mart 2022'ye kadar, Pentagon'un F-35 programına rekabeti dahil ederek idame maliyetlerini azaltma çabaları konusunda silahlı hizmetler komitesine bilgi verecek.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.