F-35 krizi; Firma sözünü tutamayacak!

ABD merkezli Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının maliyeti yeni bir kriz sinyali olarak yorumlandı. Lockheed Martin'in F-35 savaş uçaklarının maliyeti hakkında verdiği sözü tutamayacağı iddia edildi.

Breaking Defense'in haberine göre; 2019'da Pentagon, en yaygın F-35 varyantının birim maliyetinin 13 ve 14 numaralı üretim partilerinde 80 milyon doların altına düşeceğini duyurmuştu.

Ancak enflasyon, koronavirüsün etkileri ve başlangıçta tahmin edilenden daha az yıllık üretim hacmi ile F-35'in bir daha 80 milyon dolarlık birim maliyetinin altına düşeceği belirsiz.

Lockheed'in havacılık işletmesini yöneten Greg Ulmer, yakın tarihli bir röportajda, "Gözlerinizin içine bakıp 80 milyon doların altına geri döneceğimi söyleyemem" dedi.

Ulmer, "Bence maliyeti uçaktan uzak tutmak için fırsat alanı var. Bunlardan biri, F-35 tedarik zincirinin derinliklerinde yer alan hammaddelerin, bileşenlerin ve diğer parçaların maliyeti olan "malzeme listesi"nin araştırılmasını içeriyor. Gelecekte maliyetleri düşürmenin bir başka yolu, F-35'te yapılacak büyük değişiklikler için bir "dijital iş parçacığı" oluşturmak için model tabanlı sistem mühendisliğini kullanmaktır. Bu, alt sistemin tam bir temsilini sanal olarak haritalandıracak ve Lockheed'in tasarımı simüle etmesine izin verecektir. Simülasyonla birlikte yeniden çalışma önemli ölçüde azalacağı için üretim verimliliği de artacak." dedi.

Her ne kadar bu fırsatlar öne sürülmüş olsa da Lockheed Martin'in bu girişimlere başlayarak maliyetleri ne kadar azaltabileceği belli değil.

F-35 80 MİLYON DOLARIN ALTINA İNECEK Mİ?

Uluslararası müşteriler ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan ve maliyeti düşük F-35A tipini tercih ediyor.Temmuz ayında Pentagon ve Lockheed Martin, yaklaşık 375 uçağı kapsayan F-35 üretimi Lot 15-17 için anlaşmasına vardı.

Bu partiler için F-35 birim maliyeti, sözleşme bu yıl içinde tamamen tanımlandığında kesinleşecek olsa da, F-35A modelinin kopya başına 80 milyon doları aşacağı kesin gibi görünüyor.

CNNTürk

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