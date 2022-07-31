F-35 kararını duyurdular! Resmen durduruldu

İsrail, envanterindeki F-35 savaş uçaklarını teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak uçuşlardan aldığını duyurdu. Uçakların pilot fırlatma koltuklarıyla ilgili sorun olduğu açıklandı. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

Amerika'dan temin ettiği F-35'lerle ilgili yeni bir karar alan İsrail Hava Kuvvetleri, filosundaki F-35 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Kararın, pilot fırlatma sistemlerinde sorun olduğu konusunda ABD'den açıklanan endişeler nedeniyle alındığı açıklandı.

F-35 UÇAĞININ KULLANILMASI ÖZEL İZNE TABİ TUTULACAK

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ PİLOT FIRLATMA KOLTUKLARININ ATEŞLEME MEKANİZMASINDA SORUN ÇIKTI

İsrail'in bu kararı, uçağın üretildiği ABD'nin Cuma günü yayınladığı ve aralarında F-35'in de bulunduğu 3 savaş uçağının pilot fırlatma koltuklarının ateşleme mekanizmasıyla ilgili bir sorun tespit edildiği uyarısının ardından geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle ABD ordusunun da bazı görevleri iptal etmek durumunda kaldığı duyuruldu. (Yenişafak)