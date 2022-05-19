Ezidi milletvekili Halil: 'Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor'

Irak Meclisi Sincar Ezidi milletvekili Mahma Halil, PKK'nın Sincar'dan çıkması gerektiğini belirterek, 'Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor. PKK, askeri ihtiyaçlarını ve maaşları Haşdi Şabi'den alıyor. Bu demek oluyor ki Irak hükümeti PKK'lılara Sincar'da maaş ödüyor.' dedi.

Halil, AA muhabirine, PKK varlığının sürdüğü Sincar'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ezidi milletvekili, Irak Başbakanlığına bağlı ülke güvenlik ve savunma birimlerinden olan milis grubu Haşdi Şabi'nin, Sincar'da PKK'ya destek verdiğini belirtti.

Halil, "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor. PKK, askeri ihtiyaçlarını ve maaşları Haşdi Şabi'den alıyor. Bu demek oluyor ki Irak hükümeti PKK'lılara Sincar'da maaş ödüyor." diye konuştu.

Sincar'daki durumun çözülmesi için uluslararası bir konferansın düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Halil, "Irak Meclisi'nin komisyon görevlendirmesi, Erbil-Bağdat anlaşmasının hayata geçirilmesi, Sincar halkının mağduriyetinin tazmin edilmesi ve PKK'nın şehirden çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Halil, "Irak Göç ve Göçebeler Bakanlığı işlevsiz bir bakanlıktır. Sığınmacılardan hiç haberi yok. Defalarca kez bu konuda şikayetlerde bulunduk." dedi.

- "PKK Sincar'da Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Ezidilerin sorunları ve Sincar'ın durumuyla ilgili özel bir oturum yapılması önerisini kabul ettiğini hatırlatan Halil, "Önümüzdeki günlerde oturumun yapılmasını ve oluşturulacak Meclis komisyonunun Sincar'ın durumunu incelemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil, PKK'nın Sincarlı sığınmacıların evlerine dönmesinin önünde engel oluşturduğunu ve uluslararası kamuoyunun Ezidilerin yaşadığı zorluklar karşısında sessiz ve ilgisiz kaldığını vurguladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert'in 17 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunu da eleştiren Halil, şunları söyledi:

"Plasschaert uluslararası kamuoyunun Sincar'daki durumu takip ettiğini ve gözlemcilerin konuyu izlediğini söyledi. Biz de soruyoruz ve çağrıda bulunuyoruz, bu gözlemciler neredeyse gelsinler. Plasschaert ayrıca Sincar'da yerli ve yabancı bozguncuların olduğunu söyledi. Bu PKK'nın Sincar'da Irak'ın egemenliğini ve Irak Ordusunun yetki alanını ihlal ettiğine dair bir itiraftır.

Irak Anayasası uygulanmıyor. Irak, egemenliğinin ihlal edilmesi karşısında zayıf. PKK Sincar'da Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor. O yüzden PKK'nın Sincar'dan çıkması gerekiyor."

- Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Irak Başbakanlığına bağlı ülke güvenlik ve savunma birimlerinden birisi olan Haşdi Şabi'nin Meclis'ten çıkan yasayla bütçesi de devlete bağlandı.