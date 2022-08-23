Ezher Şeyhi’nin uçakta okuduğu kitap Arap dünyasını karıştırdı!

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in tedavi için gittiği Almanya’dan Mısır’a dönüşünde uçakta okuduğu kitap ülkeyi karıştırdı. Tayyib uçakta Faslı yazar Hasan Orid’in “Üful el-Ğarb” (Batı’nın Çöküşü) kitabını okuyordu. Batı’nın eleştirildiği kitabın Ezher Şeyhi tarafından okunmasını eleştiren Mısır medya dünyası Tayyib ile dalga geçti.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bir süredir tedavi için Almanya'da bulunan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in Mısır'a dönüşünde uçakta okuduğu kitap ülkeyi karıştırdı. Tayyib'in, ülkeye dönüşünde uçakta çekilen bir fotoğrafında bir ayrıntı dikkat çekti. Buna göre; Tayyib uçakta Faslı yazar Hasan Orid'in “Üful el-Ğarb” (Batı'nın Çöküşü) kitabını okuyordu. Kitapta Batı'nın bugün sosyo-kültürel ve politik alanlarda yaşadığı krize eleştirel bir bakış sunuluyor. Kitap, modern ve müreffeh Batı medeniyetinin, başka kültür ve medeniyetlerin çöküşüne bağlı olarak kurulduğunu savunuyor.

“Batı çökse şeyh ülkeye eşek sırtında döner!”

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in kitapla fotoğrafı sosyal medyada adeta fırtına kopardı. Mısır medyasının tanınan isimlerinden Khaled Montaser, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da “Tüm saygımla, basit bir sorum var. Faziletli imamın Amerikan uçağında okuduğu kitabın ismi Batı'nın Çöküşü!! O kâfir Batı ki, eğer medeniyet güneşi batsa ve çökse, ne bir ilaç tanesi bulacağız, ne de ülkeye dönecek bir uçak!” ifadelerini kullandı. Karim Gahin ise Batı'nın bitişi halinde şeyhin ülkesine eşek sırtında döneceğini iddia etti. Bir başka kullanıcı ise Tayyib'in Almanya'da tedavi olmasının Ezherli tabiplere güvenmediğinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Münih Güvenlik Konferansı'nın başlığıydı

Ezher'in Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmed es-Sawi ise “Faziletli şeyhin bu konudaki okumaları, Batılı araştırma merkezlerini ve yazarları okumasıyla birliktedir” ifadelerini kullandı. Sawi, “Batı'nın Çöküşü” başlığının 2020'deki Münih Güvenlik Konferansı'nın da başlığı olduğunu kaydetti. .