Ezber bozan keşif! Doğum yeri yerin 100 km altı

Ezber bozan keşif! Doğum yeri yerin 100 km altıUzmanlar bugüne kadar, aktif volkanların magmanın yüzeye yakın noktalardan püskürtüldüğünü ileri sürüyordu. Ancak, ezber bozan son araştırmaya göre, püskürtülen magma yerin 11 km değil, 100 km altından geliyor. Dolayısıyla püskürtülen magmanın doğum yeri çok daha derinler...

Sık patlamalara rağmen, volkanologlar sismik verileri birkaç kez yanlış yorumladılar ve hatalı bir şekilde yanardağın magmasının kaynağının yüzeye yakın olduğunu düşündüler.

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden bilim adamları, Hawaii'de bulunan dünyanın en aktif yanardağı Kilauea'nın püskürttüğü magmanın gerçek kaynağını sonunda keşfettiklerini açıkladı.

Daha önce, sık püskürmelerin kaynağı olarak yüzeyin 11 kilometre altında bulunan sığ bir alan düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar, magmanın yeraltında 100 kilometre kadar derinde bulunan bir alandan geldiğini gösterdi.

Önceki değerlendirme, 2014 yılında kaydedilen sismik dalgalara dayanıyordu, ancak magmanın bileşimini inceleyen bilim adamları, yanardağın doğum yerinin çok daha derinde olması gerektiğini fark ettiler.

Daha yakından bakıldığında, içinde yalnızca 90 kilometre aşağıda veya daha düşük katmanlarda bulunabilen kaya ve malzeme parçaları olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya öncülük eden Jeolog Laura Miller'a göre, araştırmacılar sonuçlarını kanıtlamak için magmanın bu seviyelerde yaşadığı koşulları yapay olarak oluşturdular: 1.100C'nin üzerindeki sıcaklıklar ve 3 GPa civarındaki basınç, sentetik kayaların erimesi için gerekli koşulllar...

Bilim adamları ayrıca, Kilauea'nın magmasında 100 ila 150 kilometre arasında katmanlar halinde oluşan bir kristal olan granat keşfettiler, bu da kaynağının çok derinde olması gerektiği anlamına geliyor.

Kaynak: Star Gazetesi .