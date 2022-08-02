Eymen el Zevahiri öldürüldü mü? Zevahiri kimdir?

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin ABD tarafından füze ile öldürülmesi gündemde. Eymen el Zevahiri öldü mü? ABD Eymen el Zevahiri'yi öldürdü mü? Eymen el Zevahiri kimdir?

el-Kaide'nin lideri Eymen el Zevahiri öldürüldü mü? Zevahiri öldü mü? Eymen el Zevahiri'yi kim öldürdü? İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Usame bin Ladin'in öldürülmesinden sonra El Kaide'nin liderliğini yürüten Eymen el Zevahiri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Eymen el Zevahiri'yi 21 yıldır öldürmenin peşinde olan ABD, 11 Eylül saldırılarının fail isimlerinden biri olarak gördüğü el Zevahiri'yi Afganistan'da sabah saatlerinde öldürdü.

Eymen el Zevahiri nasıl öldürüldü?

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, evine düzenlenen hava saldırısı sonucu el Zevahiri'yi öldürdüklerini açıklayan Biden, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar uzun sürerse sürsün, eğer tehdit oluşturuyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri sizi bulacak ve ortadan kaldıracak." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 'Hellfire' isimli füzenin kullanıldığı ve Zevahiri'nin evinin balkonunda iken 'tam isabet' atış ile öldürüldüğü açıklandı.

İddialara göre ABD ordusu bir hafta öncesinden Biden'dan söz konusu operasyon için izin istemişlerdi. ABD medyasına göre ise Biden'ın Zevahiri'nin öldürülmesini açıklaması, başkanlık kariyeri için önemli bir unsur olarak görüldü.

Doha anlaşması hiçe sayıldı

Taliban ile Doha anlaşması yaparak Afganistan'dan çekilen ABD, anlaşma kurallarını yok sayarak Kabil'de hava saldırısı düzenlemesi dikkat çekti.

Afganistan yönetiminden (Taliban) kınama açıklaması

Afganistan yönetimi Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü operasyonu kınadı.

Sözcü Mücahid, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezinde Zevahiri'nin evine düzenlenen saldırının ABD ordusuna ait İHA tarafından yapıldığını söyledi.

ABD'nin bu saldırısını kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha anlaşmasının ihlali olduğunu belirtti.

Eymen el Zevahiri kimdir?

El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in sağ kolu niteliğinde olan Eymen el Zevahiri, bin Ladin gibi bilinir bir kimse olamadı. Ancak el-Kaide'nin lideri olacak kadar donanımlı biri olarak biliniyor.

19 Haziran 1955 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelen el Zevahiri, 1974'te Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1981'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'a düzenlenen suikastta adı geçen isimlerden biri olan el Zevahiri, Mısır İslami Cihad örgütünün kurulmasında yer aldı.

Sonrasında Usame bin Ladin ile yolları kesişen el Zevahiri, yoluna el-Kaide olarak devam etti.