Eylemcilere közde kahve ile deve ve ceylan eti!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir yanda Meclisin feshedilmesini ve erken seçime gidilmesini isteyen Sadr Hareketi destekçilerinin, diğer tarafta ayrıcalıklarını kaybetmemek için bir an önce hükümetin kurulmasını isteyen İran destekli Şii grupların oturma eylemleri devam ediyor.

Yeşil Bölge'nin iki yakasında kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdüren yüzlerce kişi için her gün kazanlarla yemekler pişiriliyor, kurulan çamaşır makinelerinde kıyafetler yıkanıyor, bedava berber hizmeti sunuluyor, hatta canlı hayvanların getirilerek burada kesildiği de oluyor

Bağdat'ta üç haftadır oturma eylemlerini sürdüren Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, talepleri yerine getirilene kadar Meclis bahçesinde kurdukları çadırları sökmeyeceklerini söylüyor.

Başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge sınırları içerisindeki Meclis bahçesinde kurulan yüzlerce çadır, eylem öncesi kuş uçurtulmayan bahçede bambaşka bir manzara oluşturuyor. Her ne kadar her gün alanda temizlik yapılsa da mevcut kalabalık ve bu kalabalık için kazanlarla pişirilen yemekler mekanı bakımsız ve kirli gösteriyor.

Eylemcilere közde pişirilen kahve ile deve ve ceylan eti dağıtılıyor

Burada üç vakit yemek pişirilip eylemcilere dağıtılıyor. Sadr'ı seven ve ona bağlı olan iş insanları her gün kamyonlarla soğuk su başta olmak üzere bölgeye içecek ve yiyecek gönderiyor.

Sabahları kaymak ve somun ekmek veriliyor. Koyun, inek, deve ve ceylan gibi canlı hayvanların da alanda kesilip pişirilerek eylemcilere dağıtıldığı oluyor.

Meclis bahçesinde devekuşu bile kesilerek çadırlarda kalan eylemcilere ikram edildi. Ekmekler burada tüp gazla çalışan tandırlarda pişirilirken, eyleme gelenlere közde hazırlanan çay ve kahveler servis ediliyor. Bazı çadırların üzerine her gün "yemek menüsü" dahi asılıyor.

Alanda kurulan çamaşır makineleri ve bedava berber hizmeti

Bağdat'ın Sadr Bölgesi'nden gelen gönüllü kadınlar da büyük kazanların başında yemekler pişiriyor. Eylem alanının girişine yerleştirilen onlarca çamaşır makinesinde ise eylemcilerin kirlenen kıyafetleri yıkanıyor.

Seyyar berberler, eylem alanındaki kişilere bedava saç kesim hizmeti sunuyor. Sadr destekçileri arasında sadece Bağdat ve çevresinden değil güney vilayetlerinden gelenler de bulunuyor.

"Burada evlerde pişirilen yemeklerden daha lezzetlisini bulursun"

Zikar vilayetinin Şatra ilçesinden gelen 60 yaşındaki Kerim İbadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 gündür eylem alanında yılmadan protestoculara gönüllü hizmet verdiğini söyledi.

"Reform liderimiz Seyyid Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine eylemde bulunuyoruz." diyen İbadi, "Her türlü yiyecek ve içeceği dağıtıyoruz. Soğuk su ve diğer içeceklerle sabah kahvaltılarımız oldukça bol. Burada evlerde pişirilen yemeklerden daha lezzetlisini bulursun." şeklinde konuştu.

İbadi, Meclisin feshedilmesi ve yolsuzluğa karışanların cezalandırılması gibi talepleri yerine getirilene kadar buradan ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Diğer bir Sadr Hareketi mensubu 48 yaşındaki öğretmen Seyyid Ahmet Yasir de eylem için Musenna vilayetinden geldiğini kaydetti. Yasir, "Zalimlere karşı en doğru eylem yerinin Meclis olduğunu düşünüyoruz. Eylemcilere yiyecek ve içecek dışında kalacak yer de temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Bölge'nin diğer yakası da eylemcilerin çadırlarıyla rengarenk

Yeşil Bölge'nin diğer kapısındaki eylem çadırlarında da durum farklı değil.

İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'ne bağlı kişilerin oturma eylemine ev sahipliği yapan alan, kurulan rengarenk çadırlarla eski halinden oldukça uzak.

Buradaki eylemciler ise Sadr destekçilerinkinin aksine hükümetin bir an evvel kurulmasını talep ediyor. Şii Koordinasyon Çerçevesi'ne bağlı Nuri el-Maliki ve Hadi el-Amiri gibi siyasi liderler, yıllardır devlette elde ettikleri ayrıcalıkları kaybetmemek için taraftarlarına eylem çağrısında bulunmuştu.

Bu eylemciler Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis liderler ve gruplarca da destekleniyor. Burada da her gün kazanlarda üç öğün yemek pişiriliyor.

Buradaki eylemcilerden Muhammed Cafer, "Bizim eylemimiz, Anayasa ve devleti koruma amaçlı. Halkın iradesi birilerine teslim edilemez. Hükümetin bir an önce kurulmasını ve halka hizmet götürülmesini bekliyoruz." dedi.

Eylemler Bağdat'ta trafiği felç ediyor

Şii karşıt grupların Bağdat'ın merkezinde sürdürdüğü bu eylemler, başkentteki trafiği felç etmiş durumda. Iraklılar sabahları evlerinden çıkıp iş yerlerine varabilmek için her gün en az 2 saatlerini trafikte geçirmek zorunda kalıyor. AA .