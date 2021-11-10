Eyfel Kulesi uzunluğunda dev bir asteroid Dünya’ya doğru geliyor

NASA, Eyfel Kulesi uzunluğunda ve yumurta şeklinde bir gök cisminin Dünya’ya doğru yaklaştığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; NASA, dev bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilen asteroidin 6 bin 578 km/saat hızla 11 Aralık'ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı. Gök cismi büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.

KEŞİF POTANSİYELİ TAŞIYOR

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre Nereus'u diğer asteroitler arasında öne çıkaran, büyüklüğü veya gezegensel bir etkiye neden olma olasılığı değil, keşif potansiyeli…

Apollo sınıfı bir asteroit olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan asteroit, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor. Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor.

KEŞİF GÖREVİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya'ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.