Eyfel Kulesi çürümeye yüz tuttu: ''Sonuç acı verici olacak''

Paris'in 'Demir Leydisi' olarak anılan Eyfel Kulesi'nin tamire ihtiyacı var. Pas tutan kule, 2024 Paris Olimpiyatları için 60 milyon Euro maliyetle boyanıyor.

Fransa'nın ve Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi pas tutmuş durumda. Kulenin tam bir onarıma ihtiyacı olduğu ancak bunun yerine Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için 60 milyon Euro maliyetle sadece boyandığı iddia ediliyor.

Guardian'ın haberine göre; 324 metre yüksekliğindeki 7.300 tonluk demir kule için uzmanlar, Fransız derigisi Marianne'de "Kulenin boyanması geçici bir çözüm, nihai sonuç acı verici olacaktır. Kulenin tamamen metalden soyulup onarılması ve yeniden boyanması gerek. Eski boyanın üzerine yapılan boya, korozyonu daha da kötüleştiriyor" açıklaması yaptı.

884 HATA BULUNDU

2010, 2014 ve 2016 yıllarında kule ile ilgili yayınlanan raporlar, korozyonun oluşturduğu pas nedeniyle yapıda çatlaklar oluştuğunu ve yapının acilen kapsamlı bir bakıma girmesi gerektiğini söylüyor.

2016'da yayınlanan rapora göre; kulenin dayanıklılığını tehdit eden 884 hata bulundu.

Kuleyi denetleyen şirket, yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçi çeken yapının belediye tarafından uzun süreli kapatmak istemediğini söyledi.

Eyfel Kulesi, Disneyland, Louvre Müzesi ve Versay Sarayı'ndan sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen dördüncü kültür alanı.

2020'de Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle kuleye ziyaret izin verilmemesi 52 milyon euroluk bir gelir kaybına yol açtı.

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