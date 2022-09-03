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Evsizler toplanıyor diye ağaçları kestiler

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir kasabada kent meydanında gölge yapan tüm ağaçlar evsizleri orada toplanmaktan caydırmak için kesildi.

6 Saat Önce
2022-09-03 13:52:34
Evsizler toplanıyor diye ağaçları kestiler

Lakewood Belediye Başkanı Ray Coles, Asbury Park Press'e yaptığı açıklamada, tartışmalı kararın kasaba sakinlerinin meydana tuvaletini yapanlar hakkındaki şikayetleri üzerine alındığını söyledi.

The Press'e konuşan Coles, "(Evsizler) halkı taciz ediyordu, arabaların arasında tuvaletini yapıyordu ve kasabalılar bu durumdan şikayetçiydi" dedi.

Ancak yapılan hamle, bunun kasabadaki evsizlik sorununu çözmeye yönelik olmadığını söyleyen insan hakları savunucularının keyfini kaçırdı.

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İhtiyaç sahiplerine hizmet sunan Destiny's Bridge hayır kurumunun kurucusu ve başkanı Steven Brigham, kasabada evsizler için daha fazla barınak yapılması gerektiğini söyledi. Brigham ağaçları kesmenin aşırı bir davranış olduğunu ve çözümün bu olmadığını aktardı.

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Brigham, o zamandan bu yana komşu bir otoparkta daha fazla ağacın da kesildiğini ifade etti. Brigham, "Kamuya açık parklar kamu malıdır" dedi. Belediye Başkanı Coles yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: Independent, TRTHaber

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