'Evrenin Merkezi' gerçekten Dünya'daki bir köprünün üzerinde olabilir mi?

Oklahoma Tulsa'da bir yaya köprüsü üzerinde ilginç bir ses alanı yaratan 'Evrenin Merkezi', gören herkesi şaşırtmayı başarıyor...

Gerçekliği sorgulamamıza neden olan şeyler hakkında konuştuğumuzda, optik illüzyonlar en büyük paya sahiptir. Ancak akustik anormallikler, özellikle kafa karıştırmak ve şaşırtmak amacıyla tasarlanmadıysa, aynı derecede rahatsız edici olabilir. Bu, ses anomalisi olarak bilinen tuhaf bir yer olan "Evrenin Merkezi" için de geçerli.

Bu yer, Oklahoma, Tulsa'da bir yaya köprüsü üzerinde yer alıyor. Beton bir daire ile zeminde bir nokta işaretlenmiş durumda ve çevresinde daha geniş bir daire oluşturan çiçeklikler ve banklar bulunuyor. Ve içine adım attığınızda, sesiniz daha yüksek bir şekilde size geri yankılanıyor ve çemberin dışından gelen sesler bozuluyor.

Youtube kullanıcısı Trueson Daugherty'nin "Adam, Evrenin Merkezini Keşfediyor, Tulsa OK" adlı videosu, çemberin içindeki yankı etkisini (ve yakındaki "Yapay Bulut" heykelini) gözler önüne seriyor.

Anomalinin nasıl oluştuğuna dair resmi bir açıklama olmasa da, tuhaf etkiyi yaratan en olası nedenin, ses dalgalarını yansıtan çevresindeki çiçeklikler olduğu tahmin edilebilir.

Dünyada George Gölü'nün Gizemli Noktası gibi başka benzer anomaliler de bulunduğunu söyleyelim. Bu tür garip ses olayları dairesel binalarda da karşımıza çıkabiliyor. Örneğin Londra'daki St. Paul Katedrali'nin kubbesi, kısık sesli konuşmalarınızın ses dalgalarının yankılanması sayesinde devasa kubbe boyunca iletilmesi dolayısıyla fısıldayan galeri olarak da bilinir.

Maya şehri Chichen Itza'dan New York'taki Grand Central İstasyonu'na, benzer yapı örnekleri hem eski hem de modern pek çok binada bulunabiliyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.