Evrendeki en güçlü manyetik alan bulundu

Evrende, bundan önce bulunandan yüzde 60 daha güçlü yeni bir manyetik alan kaynağı keşfedildi.

Nötron yıldızlarının yüzeyleri, bildiğimiz her şeyden daha güçlü manyetik alanlara sahip. Ancak tüm nötron yıldızları aynı değil ve bu alanları ölçmek zor olabiliyor, bu yüzden de aslında manyetik alan güçlerinin ne kadar yükselebileceğini tam olarak bilemiyoruz. Ama şimdi yeni bir ölçüm, yeni bir rekoru da beraberinde getirdi.

Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan bir makalede, Swift J0243 sisteminde 1,6 milyar Tesla'lık bir manyetik alan keşfedildiği açıklandı. Bu, 2020'de belirlenen 1 milyar Tesla rekorunu aşıyor. Bu rakam, Dünya'nın en güçlü MRI makinesindeki mıknatısın yaklaşık 150 milyon katını ya da buzdolabı magetlerinde bulunan mıknatısların 300 milyar katını temsil ediyor.

Bu değeri belirlemek için, Çin Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'nden Ling-Da Kong ve arkadaşları, Insight-HXMT uzay teleskopunu kullanarak, sistemin 2017'de yaşadığı güçlü bir patlama sırasında siklotron absorpsiyon çizgilerini arayan sistemin X-ışını spektrumunu inceledi. Bu hatların enerjisi ne kadar yüksekse, onları üretmek için gereken alan da o kadar güçlü olmalı. Ölçümlerde hatların enerjisi 146 keV olarak belirlendi.

Ölçümler, Swift J0243.6+6124 yıldızının manyetik alanının karmaşık ve simetrik olmadığını gösteriyor. Swift J0243.6+6124 komşu yıldızının çevresinde 28 günde bir tur atıyor ve bu yıldızdan madde emiyor.

Kaynak: chp.com.tr