'Evren, yapay zeka gibi işliyor olabilir'

Bilim insanları, bildiğimiz fizik kurallarının evren tarihi boyunca değişime uğramış olabileceğini öne sürüyor. Bir araştırma ekibi tarafından yayınlanan makalede evrenin tıpkı bir ‘yapay zeka’ gibi mevcut duruma uyum sağlayıp değişim geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

Son iki yüz yılda teknolojinin adeta ışık hızında gelişmesi, içinde bulunduğumuz evren hakkında da hiç olmadığı kadar fazla bilgi sahibi olmamıza olanak sağladı. İnsanlık olarak Güneş Sistemi'ndeki komşu gezegenlerimizi keşfettiğimiz günlerden Mars üzerinde keşif araçlarımızın olduğu bir seviyeye geldik. Ancak bilim insanları, bu değişim ve gelişim süreci içinde ‘evrenin kendi kurallarının' değişmeyen tek şey olduğunu düşünüyordu. Görünen o ki bu düşünce de değişime maruz kalabilir.

Brown Üniversitesi ve Microsoft'ta görev alan araştırmacılar, bilinen fizik kanunlarının değişiyor olabileceğini ileri sürüyor. Popular Mechanics adlı bilim ve teknoloji dergisi, bu yılın başlarında “The Autodidactic Universe” adlı bir makale yayınlamıştı. Araştırma ekibi, başlığı ‘kendi kendine öğrenen evren' anlamına gelen bu makalede evrenin zamanla oluşan koşullara göre adapte olduğunu ve fizik kurallarını değiştirdiğini öne sürüyor.

Evren, tıpkı bir ‘yapay zeka' gibi işliyor olabilir:

Araştırma ekibi, evrenin içinde ‘koşullara adapte olmayı sağlayan' bir mekanizma olup olmadığını öğrenmek için böyle bir çalışmaya yöneldiklerini ifade ediyor. Makalede öne sürülen teoriye göre evren, tıpkı canlıların evrim sürecindeki gibi mevcut koşullara adapte olacak şekilde kendini düzenliyor olabilir. Örneğin, Newton'un çekim kanunlarının evrenin erken zamanlarında şu anki gibi işlemiyor olabileceği belirtiliyor.

Kolombiya Üniversitesi'nde fizik profesörü ve astronom olan Janna Levin, yayınlanan makalede öne sürülen teoriyi şu şekilde özetliyor: “Makalede anlatılmak istenilen aslında evrenin zamanla mevcut koşullara adapte olarak buna göre temel yasalar oluşturuyor olması. Eğer evren, elindeki verilerden duruma uyum sağlayacak hesaplamalar yapabiliyorsa bunu ‘yapay zeka' teknolojisine benzetebiliriz.” Öte yandan araştırma ekibi de bu teorilerinin doğruluğu hakkında herhangi bir iddiaya sahip değil ve bu alanda atılmış ufak bir adım olarak değerlendiriyorlar.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.