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Evler raylara bir adım! İçinden tren geçen sokak

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin eski yerleşim yerindeki dar bir sokaktan günde iki kez geçen tren ve rayların etrafındaki kafeler ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

2 Saat Önce
2022-08-09 09:03:25
Evler raylara bir adım! İçinden tren geçen sokak

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de kentin eski yerleşim yerlerinden birinde yer alan sokaktan tren geçiyor.

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Zaman içerisinde bir turistik alana dönüşen sokakta tren ve evler birbirine değecek mesafede duruyor.

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Sokağın sakinleri her gün iki trenin geçişine şahit oluyor.

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, tren yolunun bir bölümü sokak aralarından geçiyor.

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Trenler evlerine neredeyse dokunarak geçerken insanların sakinliği görenleri şaşırtıyor.

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Tren geçmediği zamanlarda sandalyeler kurup raylar üzerinde dostlarıyla muhabbet eden Vietnamlılar, tren geldiğinde yol verip, tren geçtikten sonra günlük hayatlarına devam ediyorlar.

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Tren yolunun ortasını kaldırımda yürür gibi kullanıyorlar...

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FOTOĞRAFLAR: Chris Humphrey - Anadolu Ajansı

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