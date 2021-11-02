Evdeki gümüşler kararıyorsa dikkat! Zehirlenebilirsiniz

İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın, evdeki çürük yumurta kokusuyla birlikte gümüş kolyesinin karardığını fark etti. Lisede aldığı fen dersi onu ve tüm ailesini 'hidrojen sülfür' zehirlenmesinden kurtardı.

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Lucy Toman, işten eve geldiği sırada evdeki tüm gümüşlerin karardığını fark etti. The Newsweek sitesinde yer alan habere göre, Toman'ın ailesi gümüşlerin kararmasıyla birlikte ev içinde alışık olmadıkları bir koku duyduklarını da belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ailenin fark etmeden iki gün boyunca soludukları zehirli hidrojen sülfür kokusuydu. Çürük yumurta kokusunu andırdığını aktaran aile üyeleri evi hızla boşalttıktan sonra ambulansla ve itfaiye olay yerine geldi. Yedi saat süren evi zehirden arındırma işleminin ardından tüm aile üyelerinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Toman zehirlendiklerini nasıl anladı?

Hidrojen, kükürt ve sülfür gibi elementler, havada yayılmaya başladığı zaman gümüş gibi eşyalarda tepkimeye neden olarak kararmasına neden olur. Aynı zamanda bununla birlikte kötü bir koku yayar. Lucy Toman'ın lisede aldığı fen dersinden hatırladığı bu bilgi, kendisinin ve tüm ailesinin hayatını kurtarmasına olanak sağladı.

Hidrojen sülfür, renksiz, yanıcı, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gaz. Bu gaz, akciğerler tarafından emilir ve erken müdahale edilmediği takdirde kişinin ölümüne neden olabiliyor.

İnsanlar hidrojen sülfüre maruz kaldıklarında nefes almada zorluk, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısının yanı sıra göz tahrişi gibi belirtiler gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.