DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret
COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Gündemi sarsacak iddia! 'Ladin o gün orada değildi'
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor
Kanundan yararlanmak isteyenler için bugün son fırsat
30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Rus basını, Erdoğan-Putin zirvesini nasıl gördü?
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

TIMETURK / DÜNYA / Evanjelik papazın sözleri Hristiyanları ayağa kaldırdı

Evanjelik papazın sözleri Hristiyanları ayağa kaldırdı

Evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü. Papazın bu açıklamaları büyük tepki çekti

2 Saat Önce
2021-09-30 10:02:45
Evanjelik papazın sözleri Hristiyanları ayağa kaldırdı

Evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü. Papazın bu açıklamaları büyük tepki çekti.

İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan Evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu. Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.

Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" dedi. Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Papazın bu söylemleri sosyal medyada "Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?" gibi tepki çeken yorumlara neden oldu.

EVANJELİZM NEDİR?

Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.

Geleneksek olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, son yıllarda yapılan seçimlerde en büyük desteği ise şu anda ABD Başkanı olan Donald Trump'a verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN