DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / DÜNYA / Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

Europol Direktörü Catherine De Bolle, 'SIS (Schengen Bilgi Sistemi) sistemindeki ve veri tabanlarımızda yapılan bazı kontroller, hem cihatçı hem de sağcı terörizmin (Ukrayna'ya) seyahatini doğrulamaktadır.' dedi.

11 Saat Önce
2022-05-05 18:52:55
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Organize Suçlarla Mücadele Eden Emniyet Müdürleri: Zorluklar ve Destek" konulu bölgesel konferansında konuşan De Bolle, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının Avrupa güvenliğine yönelik olası tehlikeleri hakkında konuştu.

Batı Balkanların, Europol için öncelikli bölge olduğunu söyleyen De Bolle, Batı Balkan ülkeleriyle daha fazla iş birliğinin ve eylemlere ortak katılımın önemini vurguladı.

"Ukraynalı sığınmacılar insan kaçakçısı suçluların kurbanı olabilir"

Ukraynalı sığınmacıların istismar riskiyle ilgili endişelerini dile getiren De Bolle, sığınmacıların insan kaçakçılığına karışan suçluların kurbanı olabilecekleri uyarısında bulundu.

Ukrayna'da birikmiş olan silahların kaçakçılığı riskine de dikkati çeken De Bolle "AB'de bir terör faaliyeti tehdidi de ortaya çıkabilir. Yabancı savaşçılar halihazırda savaş bölgesine gidiyor. Bazıları sonunda radikalleşerek AB'ye dönebilir, kamu güvenliği tehdidi oluşturabilir. SIS (Schengen Bilgi Sistemi) sistemindeki ve veri tabanlarımızdaki yapılan birkaç kontrol, hem cihatçı hem de sağcı terörizmin (Ukrayna'ya) seyahatini doğrulamaktadır." diye konuştu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de farklı ülkelerdeki kolluk kuvvetleri arasında daha fazla iş birliği yapılması çağrısında bulunarak, "Avrupa Birliği'nin bir parçası olursak, Avrupa'yı suçtan daha kolay koruyacağız. Bu konudaki duruşumuz oldukça açık. Biz Avrupa yolundayız ve bu konuda tutarlıyız." dedi.

Konferansa Europol'den üst düzey yöneticilerin yanı sıra Batı Balkanlar ve İtalya, Yunanistan ile Bulgaristan'dan polis yetkilileri katıldı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş