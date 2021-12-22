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TIMETURK / DÜNYA / Etiyopya: Operasyon yapılmayacak

Etiyopya: Operasyon yapılmayacak

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin kuzeydeki Afar ve Amhara bölgelerinden temizlenmesi sonrası Tigray bölgesine askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-22 21:15:32
Etiyopya: Operasyon yapılmayacak

Devlet Bakanı Büyükelçi Redwan Hussien, büyükelçilerle yaptığı toplantıda, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kalesi olan Tigray eyaletine tekrar girme niyeti taşımadıklarını söyledi.

"Hükümet, bu operasyonu tekrar Tigray'ın içine taşımakla ilgilenmiyor." diyen Hussien, bu durumun TPLF'nin diğer bölgelere saldırmaması şartına bağlı olacağını dile getirdi.

Hussien, ülkede ulusal diyalog çabalarının başladığına işaret ederek, hükümetin dikta etmek yerine bu inisiyatifin bir parçası olacağını belirtti. Tigray haricindeki tüm kentlerin ele geçirildiğini kaydeden Hussien, barış için ikinci bir imkanın doğduğunu ifade etti.

Etiyopya ordusu, dün ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden tüm isyancıları çıkardığını duyurmuştu. Etiyopya hükümetinin 28 Haziran'da Tigray'dan çekilerek tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından isyancılar Amhara ve Afar eyaletlerine saldırmıştı.

Etiyopya ordusu, isyancıların başkente yaklaşması sonrası hava saldırısını artırarak TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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