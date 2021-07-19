Etiyopya: Hedasi Barajı önemli ölçüde dolduruldu

Etiyopya, Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın önemli ölçüde doldurulduğunu açıkladı.

Etiyopya, Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın önemli ölçüde doldurulduğunu açıkladı.

Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, yaptığı basın açıklamasında 5 milyar dolara mal olan ve 70 milyar metreküp kapasiteye sahip Hedasi Barajı'nın doldurulmasına yönelik "Etiyopyalıları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Yağışlı mevsim nedeniyle Nil havzasında çok yüksek akıntı olduğunu belirten Beleke, barajın taşkınları önleyeceğini ve nehir havzasındaki ülkelerin kalkınmasına da büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.