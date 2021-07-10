DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Varank'tan Naci Görür'e tepki: Çürümüş zihniyet...
Türkiye, konut zammında Avrupa şampiyonu oldu
Dünya düz müdür? 'Flat-Earth'' teorisi
Kuran-ı Kerim'de kaç sure ve kaç ayet vardır?
Polonya'dan ''Türkiye'' kararı
Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı
Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız
Prof. Dr. Kara yanıtladı: Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu?
Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan ''Atatürk'' ve ''Erdoğan'' açıklaması
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'nda sporcular Bilecik'e ulaştı
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış

TIMETURK / DÜNYA / Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı

Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı

Etiyopya'da 21 Haziran'da düzenlenen 6'ncı genel seçimleri iktidardaki Refah Partisi kazandı.

52 Dakika Önce
2021-07-10 22:53:36
Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ulusal Seçim Komisyon Başkan Yardımcısı Woubshet Ayele, başkent Addis Ababa'da yaptığı açıklamada, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi'nin, seçmenlerin oy kullandığı 436 sandalyeden 410'unu kazandığını duyurdu.

Böylece Başbakan Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek.

Ulusal Seçim Komisyon Başkanı Birtukan Mideksa, ülke genelinde güvenilir bir seçim yapıldığını ifade etti.

Güvenlik ve seçmen kayıtlarındaki gecikmelerden ötürü Tigray ve bazı seçim bölgelerinde ise seçimler eylül ayında yapılacak.

Başbakan Ahmed'in ilk sınavı

Seçimler, koltuğuna seçim kazanmadan oturan ve barışçıl bir seçim sözünü veren Başbakan Ahmed'in ilk büyük sınavı olarak da görülüyordu.

Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunun başına 2018'de geçen Abiy Ahmed, daha sonra koalisyonu lağvederek Refah Partisini kurmuştu.

EPRDF'deki 4 güçlü partiden biri olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Ahmed'in yeni partisine katılmaması ise ülkede bugün yaşanan çatışma ortamındaki ilk ayrılık oldu.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH