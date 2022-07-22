Etiyopya'da yaklaşık 100 Eş-Şebab mensubu öldürüldü

Etiyopya'nın Somali sınırında Eş-Şebab'a mensup yaklaşık 100 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Eş-Şebab, dün sınır bölgelerindeki Aato, Yeed ve Washaqo köylerini hedef almıştı.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, Etiyopya'nın Somali eyaleti güçleri sınır köylerine saldırı yapmaya başlayan örgüte operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 100 militan etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Eş-Şebab, dün sınır bölgelerindeki Aato, Yeed ve Washaqo köylerini hedef almıştı.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman eylemleri düzenliyor.

Mayısta ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede yeni politika geliştirdiklerini açıklamıştı.