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TIMETURK / DÜNYA / Etiyopya'da isyancılar tarihi Lalibela kentini ele geçirdi

Etiyopya'da isyancılar tarihi Lalibela kentini ele geçirdi

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentini ele geçirdiği iddia edildi. Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise, Etiyopyalıların hac için geldiği bir mekan olması sebebiyle hem tarihi hem de dini öneme sahip.

11 Saat Önce
2021-08-06 09:52:16
Etiyopya'da isyancılar tarihi Lalibela kentini ele geçirdi

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Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentini ele geçirdiği iddia edildi.

TPLF'ye yakın yerel medya kaynakları, kentin kontrol altına alındığını duyururken, Etiyopya hükümeti konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Lalibela kentinde turizm rehberi olarak çalışan Abiy Tesfakiros, AA muhabirine, TPLF güçlerinin kente çatışmadan girdiğini, banka, okul ve hastane gibi önemli binaları kontrol altına aldığını söyledi.

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

1978 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Lalibela, Etiyopya Kralı Lalibela'nın 12. yüzyılın sonunda "ikinci bir Kudüs" inşa ettirmek amacıyla yaptırdığı Lalibela Kiliseleri ile biliniyor.

Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise, Etiyopyalıların hac için geldiği bir mekan olması sebebiyle hem tarihi hem de dini öneme sahip.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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