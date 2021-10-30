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Etiyopya'da isyan: Stratejik bölge ele geçirildi
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Etiyopya'da isyan: Stratejik bölge ele geçirildi

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentini ele geçirdiği bildirildi.

54 Dakika Önce
2021-10-30 16:01:38
Etiyopya'da isyan: Stratejik bölge ele geçirildi

Etiyopya'da Dessie sakinleri, şehirlerinin TPLF savaşçılarının kontrolünde olduğunu söyledi. Addis Ababa hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haftalardır ağır silahlarla çatışmaların sürdüğü Dessie, Cibuti'den başkente uzanan kara yolu hatlarına ve ticari kentlerden Kombolcha'ya olan yakınlığından ötürü stratejik öneme sahip.

Dessie'nin başkente uzaklığı, yaklaşık 400 kilometre. Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti. Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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