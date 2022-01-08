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Etiyopya'da göçmen kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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TIMETURK / DÜNYA / Etiyopya'da göçmen kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Etiyopya'da göçmen kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Etiyopya'nın kuzeydeki Tigray bölgesine düzenlediği hava saldırısında, ülke içinde yerinden edilen göçmenlerin kaldığı kampın vurulduğu öne sürüldü. Yardım kuruluşu çalışanları hava saldırısında 56 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-08 16:21:11
Etiyopya'da göçmen kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrika ülkes Etiyopya'da merkezi hükümete karşı ayaklanan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında 14 aydır süren çatışmalar sivil can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Son olarak ülkenin kuzeydoğusunda Eritre sınırında bulunan Dedebit kasabası yakınında yer alan bir kampın hedef alındığı öne sürüldü.

İsminin gizli tutulmasını isteyen yardım kuruluşu çalışanları, ülke içinde evlerini kaybedenlerin yerleştiği kampın hava saldırısının hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda 56 kişinin öldüğünü ve aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bilgisini veren yardım görevlileri, saldırıya ilişkin bazı fotoğrafları da Reuters haber ajansına gönderdi.

Ordu sözcüsü Albay Getnet Adane ve Hükümet sözcüsü Legesse Tulu konuya ilişkin sorulara henüz cevap vermedi.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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