Etiyopya'da büyük katliam: 200'den fazla sivil öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik düzenlenen saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü.

Ülkenin orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da, 18 Haziran Cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bölge sakini Abdulsaid Tahir, "230 ceset saydım ve korkarım ki sivillere yönelik gördüğümüz en ölümcül saldırı" ifadesini kullandı.

OLA SÖZCÜSÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tahir, saldırıdan son anda kurtulduğunu ve yeni saldırılar olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Saldırının, isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

OLA Sözcüsü Odaa Tarbii ise suçlamaları reddetti.

HÜKÜMETE 'ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu da hükümete çağrı yaparak bu tür saldırılara karşı önlem alınması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'da etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.