Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacak.

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, yaptığı yazılı açıklamada, Boeing 737 Max tipi uçakların çeşitli kurumlarca yeniden sertifikalandırılması ve 34 hava yolu şirketinin yeniden kullanmaya başlamasıyla bu uçaklarla hizmet etmeye karar verdiklerini belirtti.

Etiyopya Hava Yolları mühendisleri, pilotları, teknisyenleri ve kabin ekibinin yeniden sertifikalandırma süreci sonunda Boeing 737 Max tipi uçaklarının güvenilirliğine ikna olduğunu kaydeden Gebremariam, bir yılı aşkın süredir yeniden havada olan uçağın 275 bin ticari uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gebremariam, ilk uçuşun 1 Şubat 2022'de olmasının planlandığını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.