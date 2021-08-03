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TIMETURK / DÜNYA / Etiyopya, Batı ülkelerinin 'yardım koridoru' teklifini reddetti

Etiyopya, Batı ülkelerinin 'yardım koridoru' teklifini reddetti

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu (NDRMC), Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerine yönelik operasyonların devam ettiği Tigray bölgesinde Batı ülkelerinin 'yardım koridoru' teklifini reddettiğini duyurdu.

2 Gün Önce
2021-08-03 17:06:58
Etiyopya, Batı ülkelerinin 'yardım koridoru' teklifini reddetti

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FANA televizyonunun haberine göre, NDRMC Başkanı Mitku Kassa, Batılı ülkeler ve kuruluşları tarafından önerilen teklifin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Yardım koridoru teklifini reddettiklerini belirten Kassa, federal hükümetin Tigray bölgesine insani yardım ulaştırma noktasında Afar eyaletiyle yakın iş birliği içerisinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kassa, hükümet tarafından Tigray bölgesine gönderilen 170 yardım kamyonunun bölgede saldırılar düzenleyen TPLF militanları tarafından engellendiğini ifade etti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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