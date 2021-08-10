Etiyopya Başbakanından halka çağrı: Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı orduya katılın

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı savaşmaya çağırdı.

Başbakan Ahmed, yaptığı 3 sayfalık çağrıda, Etiyopya ordusu, bölge kuvvetleri ve milislerin TPLF'nin yol açtığı yıkımı ve "yabancı ellerin entrikalarını" durdurmak için mücadele ettiğini belirtti.

Ahmed, "Şimdi, yaşı tutan, ehliyet sahibi tüm Etiyopyalıların orduya, özel kuvvetlere ve yerel milis güçlere katılması ve vatanseverliğini göstermesi için doğru zaman." ifadesini kullandı.

"EĞER ETİYOPYAYI YÖNETMİYORSAM O ZAMAN YIKILSIN"

"Eğer Etiyopya'yı yönetmiyorsam o zaman yıkılsın." ezgisini söyleyen TPLF'nin ülke düşmanlarının ortağı olduğunu ileri süren Ahmed, bu grubun ülkede hakim olduğu 27 yıl boyunca reform fırsatını değerlendiremediğini ve halkın bu grubu iktidar koltuğundan ettiğini hatırlattı.

Basın mensupları, sanatçılar ve aktivistlerin halka destek olmasının beklendiğini kaydeden Ahmed, her Etiyopyalının "terörist" TPLF'nin casuslarını ortaya çıkarmak ve izlemek için güvenlik güçleriyle çalışmak zorunda olduğunu vurguladı.

TPLF'NİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor. Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentine giren TPLF'nin Weldiya kentini almak için de federal güçlerle çatışığı bildiriliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

BM MÜLTECİ KAMPLARINA ERİŞİM SAĞLADI

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki mülteci kamplarına erişim sağlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BMMYK ve ortakları, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritreli mültecilerin kaldığı Mai Aini ve Adi Harush kamplarına yeniden erişim sağladı." dedi.

Bölgedeki şiddetli çatışmaların, 13 Temmuz'dan bu yana BMMYK personelinin kamplara ulaşmasını engellediğini anımsatan Cheshirkov, her iki kamptaki 23 bin mülteci için 5 Ağustos'tan itibaren acil ihtiyaç duyulan yardımların dağıtımına yeniden başlandığını aktardı.

Cheshirkov, bölgedeki 96 bin Eritreli mülteci ve yerinden edilmiş yüz binlerce sivil için uluslararası topluma 164 milyon dolar fon sağlanması çağrısında bulundu.

Tigray'da çatışan tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermesi çağrısı yapan Cheshirkov, ayrıca sivillerin her koşulda korunmasını istedi.

BM, son haftalarda Tigray'daki mülteci kamplarına insani erişim çağrısı yapıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.