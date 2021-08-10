Etiyopya Başbakanı, vatandaşlarına isyancılara karşı savaşma çağrısı yaptı
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı savaşmaya çağırdı.
2021-08-10 16:51:28
İlgili açıklama, hükümetin tek taraflı ateşkes ilanından yaklaşık 6 hafta sonra geldi.
Açıklamada, vatanseverliğin gösterilmesi için, "kabiliyetli" tüm Etiyopyalıların Savunma Kuvvetleri'ne, Özel Kuvvetler'e ve milislere katılmasının doğru zamanı olduğuna dikkat çekildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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