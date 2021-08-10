Etiyopya Başbakanı, vatandaşlarına isyancılara karşı savaşma çağrısı yaptı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı savaşmaya çağırdı.

İlgili açıklama, hükümetin tek taraflı ateşkes ilanından yaklaşık 6 hafta sonra geldi.

Açıklamada, vatanseverliğin gösterilmesi için, "kabiliyetli" tüm Etiyopyalıların Savunma Kuvvetleri'ne, Özel Kuvvetler'e ve milislere katılmasının doğru zamanı olduğuna dikkat çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.