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Etiyopya açıkladı: Hedasi Barajı büyük ölçüde dolduruldu

Etiyopya, Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın önemli ölçüde doldurulduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-19 19:52:34
Etiyopya açıkladı: Hedasi Barajı büyük ölçüde dolduruldu

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Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, yaptığı basın açıklamasında 5 milyar dolara mal olan ve 70 milyar metreküp kapasiteye sahip Hedasi Barajı'nın doldurulmasına yönelik "Etiyopyalıları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Yağışlı mevsim nedeniyle Nil havzasında çok yüksek akıntı olduğunu belirten Beleke, barajın taşkınları önleyeceğini ve nehir havzasındaki ülkelerin kalkınmasına da büyük fayda sağlayacağını belirtti.

HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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