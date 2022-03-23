Estonyalı kadınlar Rus tehdidine karşı savunma eğitimi alıyor

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgale karşı direnirken Baltık ülkelerinde tedirginlik artıyor. Özellikle Rusya'nın doğrudan sınır komşusu Estonya ve Letonya'da halk gönüllü savunma örgütlerine katılarak kendini olası bir işgal halinde nasıl savunacağını öğreniyor.

Estonya'da devlet desteğiyle kurulan paramiliter savunma grupları sivillere savunma yöntemlerini öğreten girişimlerden biri. Bu girişime bağlı Kadınların Gönüllü Savunma Örgütü 20-60 yaş arası kadınları eğitiyor. Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yapılan 500 yeni başvuru ile örgüt üye sayısını 3 bin 200'e çıkardı.

41 yaşındaki Kristel Eriks hafta sonu Estonya'nın kırsal bölgelerinden birinde dondurucu soğuğa rağmen geceyi çadırlarda geçirerek tüfek ve mermi kullanımını öğrenen gönüllülerden biri. Norveç'te bir seyahat firmasında çalışan Eriks "Eğer gerçekten savaşmam gerekirse savaşacağım; her ne kadar 2022'de bu kulağa saçma gelse de" diye düşüncelerini aktarıyor.

Gönüllüler savunma eğitiminde yüze kamuflaj boyasının nasıl sürüleceğinden ormanlarda yol bulmaya ve telsizle haberleşme yöntemlerine kadar birçok yöntem öğrenmeye devam ediyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu katılımcılardan 38 yaşındaki Merle Vimb ikinci çocuğunun doğum izninde. "Ukrayna'daki durumdan dolayı ben de her türlü kriz durumuna hazır olmak istiyorum" diye anlatıyor ve çoğunlukla çocuklarıyla yalnız olduğundan bu durumla baş edebilmeyi öğrenme ihtiyacı hissettiğini belirtiyor.

"Baltık ülkeleri hazırlıklı olmalı"

Sosyal medyadaki paylaşımları gördükten sonra ilk yardım ve askeri becerileri öğrenmek için eğitime katılmaya karar veren Vimb "Bir kriz olduğunda bilgi arama olasılığınız yok" diyor.

Daha önce Moskova'nın yönetimi altında yaşayan Estonya, Letonya ve Litvanya artık hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi. Ukrayna'nın işgal edilmesinin hemen ardından Baltık ülkeleri bölgedeki NATO gücünün güçlendirilmesi için harekete geçti. Savunma eğitiminin yapıldığı bölgenin yakınlarındaki Amari hava üssüne Baltık ülkelerinin semalarında devriye gezmesi için NATO müttefikleri tarafından uçaklar temin edildi.

Ayrıca bu ülkeler Ukrayna'dan farklı olarak Rusya'nın saldırısı karşısında NATO'nun ortak savunma şemsiyesi altında ittifakın koruyucu gücünden yararlanabilir.

Estonya Başbakanı Kaja Kalas ülkesinin Rusya'dan doğrudan bir askeri tehdit hissetmediğini söylüyor. Ancak savunma eğitimine katılan gönüllüler başbakanla aynı düşüncede değil. Savunma gönüllülerinden Vimb görüşlerini şu sözlerle özetliyor:

"Baltık ülkelerinde çoğumuz korkutucu bir durum içinde yaşıyoruz. Bu normal değil ve biz hazırlıklı olmalıyız".

Ukrayna'da Moskova'nın reddetmesine karşın Rus işgaline yönelik istihbarat bilgileri yoğunlaştıkça sivil halk temel askeri bilgileri öğrenmek için eğitimlere katılmış, çocuklar ve yaşlılar eline silah alarak söküp takmayı ve mermi sürmeyi öğrenmeye çalışmıştı.

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