Estonya'da hükûmet çöktü!

Estonya'nın Başbakanı Kaja Kallas, koalisyon ortaklarını 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bağımsızlığını koruyamamakla' suçladıktan sonra Baltık ülkesinde hükümet çöktü.

Kallas'ın talebiyle Cumhurbaşkanı Alar Karis, geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le resmi bağları olan Estonya Merkez Partisi üyesi 7 bakanı da görevden aldı.

Kallas, "Avrupa'daki güvenlik durumu Merkez Partisi ile işbirliği yapmama fırsat vermiyor; bu parti Estonya'nın çıkarlarına öncelik veremiyor" dedi ve "Estonya'nın en önemli değerlerinin karşısında duruyorlar" diye devam etti.

Financial Times'ın aktardığına göre Kallas, şimdi daha küçük iki partiyle koalisyon kurmaya çalışacak. Bu girişim başarısız olursa, Estonya Merkez Partisi lideri ve eski başbakan Jüri Ratas'a kendi alternatif hükümetini kurma fırsatı doğacak.

Kaynak: T24 .