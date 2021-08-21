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''Eşref Gani'nin kardeşi Taliban'ı destekliyor''

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı iddia edildi.

48 Dakika Önce
2021-08-21 13:53:37
''Eşref Gani'nin kardeşi Taliban'ı destekliyor''

India Today'in bölgedeki yerel muhabirleri kaynak gösterdiği haberinde, Ahmadzai'nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir'i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai'nin onlara bağlılığını açıkladığı belirtildi.

Eşref Gani, Pazar günü Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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