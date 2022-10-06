Esma Esed, 16 yıllık memur maaşıyla alınabilen elbise giydi!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in eşi Esma Esed’in bir ziyaret sırasında giydiği 4 bin 500 dolarlık elbise Arap kamuoyunda gündem oldu. Bu rakam, Suriye’de orta düzey bir memurun 16 yıllık maaşına tekabül ediyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in, İmad İbrahim Safi'nin ziyaretinden bir fotoğraf servis edildi. Suriye ve Arap kamuoyunun gündemi, Esma Esed'in ziyaret sırasında giydiği elbise oldu.

Gazeteci Nidal Malûf, Esma Esed'in ziyarette giydiği elbisenin fiyatını ortaya çıkardı. Malûf, uluslararası giyim firmalarının internet sitesinde bayan Esed'in giydiği Valentino marka elbisenin 4500 ABD Doları olduğunu bildirdi.

“YEMEDEN İÇMEDEN BİRİKTİRSE…”

Bu rakam, Suriye devleti çalışanı bir memurun 16 yıllık maaşına denk geliyor. Malûf, bu rakamın 20 milyon Suriye lirasından fazlaya tekabül ettiğine işaret etti. Malûf, “Suriye'de bir memurun maaşının 100 bin Suriye lirası olduğunu hesaba katarsak, bu elbiseyi almak için yemeden içmeden 16 yıl çalışması gerekiyor” dedi.

Esma Esed, Suriye'deki devrim hareketinin başladığı 2011 yılından beri halkı vuran fakirliğe rağmen, lüks ve pahalı elbiselerle fotoğraf veriyor.