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Eski Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'Rusya'ya yaptırımların artırılması' çağrısı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevrelere, Rusya'ya karşı yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-04 18:52:36
Eski Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'Rusya'ya yaptırımların artırılması' çağrısı

Poroşenko, BBC'ye yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın direnişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerinin itibar edilemez olduğunu söyleyen Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevreleri Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırım uygulamaya davet etti.

Poroşenko, bu kapsamda tüm Rus bankacılığının uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard'ın Putin'in yakın çevresine uyguladığı yasağı hatırlatan Poroşenko, bunun tüm Rus kullanıcılara da uygulanmasını talep etti.

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Poroşenko, ellerine aldıkları silahlarla Putin'in ilerlemesine müsaade etmeyeceklerini, dışarıdan gıda dahil herhangi bir yardım olmasa da Ukrayna'yı savunacaklarını ve Putin'i yeneceklerini ifade etti.

Rus güçlerinin Kiev'in etrafını sarmaya çalıştığına işaret eden Poroşenko, "(Putin) Etrafımızı sarabilir, ışıkları kapatabilir, Ukrayna ruhunu öldüremez" dedi.

Poroşenko, Rusya'nın son 3 gündür Kiev'e yönelik saldırılarından sonuç alamadığını kaydetti. .

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