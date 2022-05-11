DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılara yeni düzenleme
10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı
Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü
İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu
Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz
Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak
Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük krizdeyiz
İkizlere hamile kadın evinde ölü bulundu
Valilikten DEVA Partisi’ne ‘sahtecilik’ suçlaması
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!
ABD'de 2021'de 100 binden fazla kişi uyuşturucudan öldü
Juventus - İnter maçını şifresiz canlı izle! İtalya Kupası
Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / DÜNYA / Eski Twitter CEO'su, Musk'ın Trump planına tepki gösterdi

Eski Twitter CEO'su, Musk'ın Trump planına tepki gösterdi

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki yasağı devralma sonrasında iptal edeceği açıklamasına tepki gösterdi.

15 Saat Önce
2022-05-11 09:50:39
Eski Twitter CEO'su, Musk'ın Trump planına tepki gösterdi

Dorsey Salı günü attığı Twitter mesajında, "Twitter'ı Trump için yasaklamayı ve buraya kadar geldiğimiz süreci kutlamıyorum. Twitter dışında fiziksel güvenliğe yönelik tehditlere dayanarak elimizdeki en iyi bilgilerle bir karar verdik. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum." dedi.

Yasak kararının aptalca olduğunu savunan Musk, Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'nin de aynı fikirde olduğunu açıklamıştı.

Musk, "O (Dorsey) ve ben, kalıcı yasakların son derece nadir olması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Bu önlem, bot ve spam hesaplar için kullanılmalı" demişti.

Ancak Dorsey, bazı istisanalar olduğunu söyleyerek, "Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklamaya zorlayan olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çevrimiçi konuşmanın bir sonucu olarak çevrimdışı zarar, bariz bir şekilde gerçektir ve her şeyden önce politikamızı ve uygulamamızı yönlendiren şeydir" dedi.

Elon Musk, eğer birinin yasa dışı ya da toplu zarar verici tweet atması durumunda, geçici olarak engellenebileceğini kaydetti.

Bir diğer önerisi ise böyle tweetlerin görünürlüğünün kaldırılabileceği oldu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş