Eski Twitter CEO'su, Musk'ın Trump planına tepki gösterdi

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki yasağı devralma sonrasında iptal edeceği açıklamasına tepki gösterdi.

Dorsey Salı günü attığı Twitter mesajında, "Twitter'ı Trump için yasaklamayı ve buraya kadar geldiğimiz süreci kutlamıyorum. Twitter dışında fiziksel güvenliğe yönelik tehditlere dayanarak elimizdeki en iyi bilgilerle bir karar verdik. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum." dedi.

Yasak kararının aptalca olduğunu savunan Musk, Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'nin de aynı fikirde olduğunu açıklamıştı.

Musk, "O (Dorsey) ve ben, kalıcı yasakların son derece nadir olması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Bu önlem, bot ve spam hesaplar için kullanılmalı" demişti.

Ancak Dorsey, bazı istisanalar olduğunu söyleyerek, "Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklamaya zorlayan olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çevrimiçi konuşmanın bir sonucu olarak çevrimdışı zarar, bariz bir şekilde gerçektir ve her şeyden önce politikamızı ve uygulamamızı yönlendiren şeydir" dedi.

Elon Musk, eğer birinin yasa dışı ya da toplu zarar verici tweet atması durumunda, geçici olarak engellenebileceğini kaydetti.

Bir diğer önerisi ise böyle tweetlerin görünürlüğünün kaldırılabileceği oldu.