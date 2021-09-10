DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fransa'da eski Sağlık Bakanı Buzyn yargılanacak
Çukurca'nın meşhur taş değirmen tahini
Bakan Koca’dan okullarda PCR testi açıklaması
Giresun'da Pedaller İklim İçin Çevrildi
Mahkemeden Apple'ın aleyhine karar
Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Parası pula dönen Lübnan'da yeni hükümeti neler bekliyor?
Piyasalarda direnç noktası
ELDER: Elektrik faturasını doğalgaz artırıyor
İsveç Merkez Bankası Başkanı: Bitcoin çökebilir
Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti
Kamudaki yatırımlara öncelik tanınacak
Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini vermek isteyen aileye izin çıkmadı
İran, Afganistan ve Taliban konusunda ikiye bölündü
Analiz: İşsizlik oranı temmuzda yüzde 12’ye yükseldi

TIMETURK / DÜNYA / Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti

Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti

Portekiz siyasetinin önemli sosyalist liderlerinden Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio'nun öldüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2021-09-10 20:34:55
Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti

Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio'nun ülkenin güneyindeki Algarve bölgesinde tatil yaparken iki hafta önce solunum yetersizliğiyle bağlantılı olarak rahatsızlanmasının ardından bugün Lizbon'daki Santa Cruz Hastanesi'nde öldüğü bildirildi.

Profesyonel hayatına avukatlıkla başlayan ve ülkede diktatörlük dönemine son veren 25 Nisan 1974'teki Karanfil Devrimi'nin ardından Sosyalist Sol Hareketi kuran Sampaio, 1978'de Sosyalist Partiye (PS) geçmişti.

PS'den 1979'da milletvekili seçilen, 1989-1995 döneminde Lizbon Belediye Başkanlığı da yapan Sampaio, 1996-2006'da iki dönem Cumhurbaşkanı olmuştu.

Sampaio, 2007-2013 döneminde de Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Portekiz'deki mevcut azınlık sol hükümeti, Sampaio'nun ölümü dolayısıyla 3 günlük resmi yas ilan etti.

Portekiz 1. ve 2. futbol liglerinde bu hafta oynanacak maçların da Sampaio anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayacağı açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş