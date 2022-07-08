Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı.

Kyodo ajansı, eski başbakanın durumunun ağır olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurdu.

NHK televizyonu, Abe'nin sokakta yere yığıldığını ve güvenlik görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı.

Yere yığılan Abe'nin göğüs bölgesinde kan olduğu dikkat çekti. NHK, Abe'nin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

NHK televizyonu iki kez sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu.

Sosyal medyada dolaşan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan videoda, sağlık görevlilerinin sokağın ortasında 67 yaşındaki Abe'nin etrafında toplanması görülüyor. Eski Başbakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakan Hirozoku Matsuno gazetecilere yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Abe, Nara'da yerel saatle 11:30'da vuruldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi yakalandı. Eski Başbakan Abe'nin durumu şu anda bilinmiyor" dedi.

Görgü tanıkları, bir kampanya konuşması için Nara'ya giden Abe'nin uğradığı saldırıdan önce, arkasından büyük bir silah çıkartan bir adam gördüklerini söyledi.

İlk atışın hedefi bulamadığı, ancak ikinci atışın Abe'nin sırtına isabet ettiği sanılıyor. Abe daha sonra hemen yere düştü ve güvenlik güçleri kaçma girişiminde bulunmayan saldırganı yakaladı.

Abe, pazar günü parlamentonun üst kanadı için yapılacak seçimler için cuma günü Nara'da kampanya yürütüyordu.

Saldırgan yakalandı

Abe'ye çifte ile ateş açan 42 yaşındaki saldırganın yakalandığı öğrenildi.

NHK televizyonu da Abe'nin saldırının ardından muhtemelen kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

Sağlık sorunları için görevi bırakmıştı

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

2020 yılında istifa eden Abe, hedeflerinin çoğunu yarım bırakmanın "üzüntü verici" olduğunu söylemiş, yarım kalan bu hedeflerin Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonlar meselesi, Rusya ile olan toprak anlaşmazlığı ve anayasa revizyonu olduğunu söylemişti.

Anayasa revizyonu konusu onu ülkesinde 'bölücü bir figür' haline getirmişti.

Silahlı saldırıların nadiren yaşandığı Japonya, dünyanın en sıkı silah kontrol yasalarına sahip ülkelerinden biri.