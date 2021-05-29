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Eski İsrail Savunma Bakanı, Gazze saldırısını savunurken yanlış fotoğraf kullandı

Eski İsrail Savunma Bakanı Bennett'in, sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 10:44:14
Eski İsrail Savunma Bakanı, Gazze saldırısını savunurken yanlış fotoğraf kullandı

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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