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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yine aday oldu

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenecek 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

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12.05.2021 11:56:17
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yine aday oldu

Ülkede adaylığı uzun süredir tartışma konusu olan Ahmedinejad, başkent Tahran'da İçişleri Bakanlığındaki kayıt ofisine gelerek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ahmedinejad, kayıttan sonra yaptığı konuşmada adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesi halinde seçimleri kabul etmeyeceğini, oy kullanmayacağını ve kimseyi desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve güvenlik açısından zor şartlardan geçtiğini belirten Ahmedinejad, adaylığının reddedilmesi halinde gösteriler ve şiddet olaylarından yana olmadığını ifade etti.

Adaylıkların reddedilmesine karşı olduğunu yineleyen Ahmedinejad, "Halkın seçim hakkı resmi bir şekilde tam olarak tanınmalıdır. Halkın destek verdiği adayların reddedilmesine karşıyım ve bu Anayasa'ya aykırıdır. Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir." diye konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün başlayan adaylık başvuru süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan