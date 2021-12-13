Eski Irak Güzeli’nden tepki çeken ziyaret! Ağlama (Burak) Duvarı’nda poz verdi

Irak eski güzeli Sarah Idan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs kentindeki Müslümanların ‘Burak Duvarı’, İsraillilerin ise ‘Ağlama Duvarı’ olarak adlandırdığı yeri ziyaret edip, poz vermesi tepkiye yol açtı.

Irak eski güzelinin Doğu Kudüs'ü ziyaretinde Ağlama (Burak) Duvarı'nda poz vermesi tepkilere yol açtı

İsrail ziyaretini tamamlayıp ülkesine dönen Sarah Idan, Twitter hesabından Ağlama (Burak) Duvarı önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "İsrail'deki en sevdiğim şehri özleyeceğim... Kudüs" yorumunda bulundu.

İsrail eski Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise Irak eski güzeli Sarah Idan ile çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Yair Netanyahu Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sarah Idan, bu ayın 10'unda İsrail eski Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Eilat'taki Miss World yarışmasının 70'incisine katılmak için ikinci defa İsrail'e gelen Sarah Idan, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı.

2017 yılında Irak Güzeli seçilen ve bu unvanı elinde tutan Sarah Idan'ın İsrail ile her türlü ilişkiye destek vermesi Irak Parlamentosu temsilcilerinin tepkisiyle karşılaştı. Iraklı parlamenterler, Sarah Idan'ın vatandaşlığının iptal edilmesini istedi.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da Irak eski güzeli Idan'ın, Ağlama (Burak) Duvarı'nda poz verip, fotoğraf çektirmesi kınandı. Idan, ülkede istenmeyen kişi ilan edildi.

Sarah Idan'ın, ABD'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması sırasında İsrail güzeli Adar Gandelsman ile çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaşması üzerine gelen tehditler yüzünden ailesiyle birlikte ülkeden kaçmak zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.

Iraklı manken Sarah Idan, 2017 yılında ABD'de düzenlenen güzellik yarışmasında Irak'ı temsil etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.