DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eski eşi dahil tüm akrabası hedef
Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda
İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu
Güney Osetya Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor
Maliye emlakçılarla iş birliği yapacak
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor
ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'
Erdoğan’ın NATO tepkisine ilişkin ABD’den açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Kayınpederini baklavayla zehirledi: Yaptığım çocukça bir şeydi
Halide Edip Adıvar'ın yağlı boya tablosu ortaya çıktı
Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam!
Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Kıl çadırlarda 'Tuz Gölü Obası' tatili
Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı

TIMETURK / DÜNYA / Eski eşi dahil tüm akrabası hedef

Eski eşi dahil tüm akrabası hedef

Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva, arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yaptırım uygulananlar arasında bulunuyor.

58 Dakika Önce
2022-05-14 01:01:03
Eski eşi dahil tüm akrabası hedef

Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva, arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yaptırım uygulananlar arasında bulunuyor.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenleri dahil yakın çevresine yeni yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararının, Putin'in finansal ağını hedef aldığı belirtilerek, "(Putin'in) Aile üyeleri, yakın çevresinin çekirdek birliğini oluşturuyor ve rejime bağlı olmaları nedeniyle iktidarda pozisyonlara sahipler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, Rusya Devlet Başkanına yakın olduğu öne sürülen dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva ve arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yer alıyor.

Söz konusu yaptırımların, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgal sürerken Putin üzerindeki baskıyı artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar oligarklar dahil 1000'den fazla kişi ve 100 kuruluşa 117 milyar sterlin değerinde yaptırım uyguladığı bildirildi.

"Ukrayna kazanana kadar devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in lüks yaşam tarzını destekleyen ve yakın çevresindeki mengeneyi sıkılaştıran gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Truss, Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş