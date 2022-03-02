DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son?
Zelenskiy'nin konuşması AB'yi harekete geçirdi
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: 'Elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgâh kurdular'
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı?
Rusya-Ukrayna 2. görüşme ne zaman yapılacak? İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi?
Bakan Muş açıkladı! Tüm zamanların en yüksek ihracatı
Bakan Koca'dan 'maske' sinyali
BES iptal etme 2022 | BES iptali SMS ile nasıl yapılır? Zorunlu BES nasıl iptal edilir?
Türkiye'de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalı özür diledi
'Global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz'
Konut güçlendirme talebi yüzde 50 arttı
Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti

TIMETURK / DÜNYA / Eski Devlet Bakanı, telefon dolandırıcılarına tüm birikimini kaptırdı

Eski Devlet Bakanı, telefon dolandırıcılarına tüm birikimini kaptırdı

Telefon dolandırıcılarının kurban sayısı her geçen gün artarken, bu kurbanlar arasına eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu da katıldı. Köylüoğlu, bankadaki tüm birikimi kaybetti ve 15 milyon TL'lik evinden olmanın eşiğine geldi.

1 Saat Önce
2022-03-02 11:12:48
Eski Devlet Bakanı, telefon dolandırıcılarına tüm birikimini kaptırdı

Daha önce 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon TL ve sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın 500 milyon TL ve altınlarını kaptırdığını duymuştuk. Tele dolandırıcıların oltasına düşen son isimse eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu. 82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı gibi davranan dolandırıcılara bankadaki tüm birikimini kaptırdı.

Dolandırıcı, kendisini Başsavcı olarak tanıttı

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan Azimet Köylüoğlu'na ulaşan dolandırıcı, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıttı. Dolandırıcı, Köylüoğlu'na parasının ve banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü.

Bunun ardından dolandırıcı, eski bakanın telefonundaki mobil bankacılık bilgilerini istedi. Bankalardan çekilecek paraların seri numaralarının alınacağını ve ‘dolandırıcıların' bu şekilde bulunacağını bildiren dolandırıcı, Köylüoğlu'nun zararının tamamının da kamu tarafından karşılanacağını öne sürdü. Dolandırıcılar, Köylüoğlu'nu inandırmayı başardıktan sonra harekete geçti.

Paylaşılan bilgilere göre dolandırıcılar, Köylüoğlu'na 20 gün boyunca her saat başı onu arayacaklarını söyledi bu aramaları cevaplayarak ‘Alo' demesini, ardından telefonu kapatmasını talep etti. 20 gün boyunca her saat başı polisleri aradığını düşünen Köylüoğlu da bunu gerçekleştirdi. Köylüoğlu, bankalardaki birikiminin yanı sıra az kalsın 15 milyon TL'lik evden de oluyordu.

Köylüoğlu'nun Sarıyer İstinye'de bulunan lüks bir sitede oğlunun üzerine kayıtlı evini de satmasını isteyen dolandırıcılar, aslında bunu da gerçekleştireceklerdi. Fakat vekalette sorun çıkmasıyla satış işlemi gerçekleşemedi. Sonrasında oğlunun yanına giden Köylüoğlu, dolandırıldığını anladı ve olayla ilgili şikâyette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş